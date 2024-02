Qual exercício fazer? Conheça os 4 principais e os seus benefícios

2 - Exercícios de força: apesar de o senso comum associar os exercícios de força somente à prática da musculação, Crivoi ressalta que isso não é uma verdade, pois tudo o que uma pessoa faz envolve força. Quando a pessoa caminha ou corre, por exemplo, a pessoa está aplicando força contra o solo e até quando ergue uma sacola está aplicando força.

"A musculação é apenas mais uma maneira de conseguirmos gerar um estresse para o músculo para que ele tenha uma capacidade maior de contrair e gerar tensão. Quanto mais tensão, maior a força. O exercício de pilates é exercício de força; o treino funcional também pode incluir treinos de força; correr na subida, remar ou nadar também são exercícios que envolvem força muscular", explicou.

Treino de força é essencial para manter musculatura no envelhecimento. Imagem: iStock

O que muita gente não sabe é que o treino de força é essencial, pois à medida que envelhecemos perdemos força e massa muscular. Consequentemente, as tarefas básicas diárias vão se dificultando, como carregar sacolas, erguer objetos, estender roupas, levantar-se do sofá ou de uma cadeira, levantar-se do chão.

Um treino de força em uma sala de musculação vai ajudar no aumento de massa muscular. "O treinamento de força é muito mais do que simplesmente fazer musculação. A massa muscular é importante se for acompanhada do ganho de força para que a pessoa se torne um adulto e um idoso funcional."

3 - Exercícios de alongamento, flexibilidade e mobilidade: são fundamentais para ajudar a manter e aumentar a flexibilidade e a mobilidade. A flexibilidade é a capacidade de usarmos a articulação na sua amplitude máxima. As pessoas mais jovens não costumam valorizar esse tipo de atividade, mas o fato é que o envelhecimento também leva à diminuição da flexibilidade dos músculos e tendões (além da perda de massa muscular).

O alongamento é uma estratégia de treinamento e uma maneira de melhorarmos a capacidade do músculo de atingir essas maiores amplitudes.

Alongamento melhora a flexibilidade e mobilidade. Imagem: iStock

Já a mobilidade é a capacidade de mover uma articulação livremente durante o movimento. Músculos encurtados aumentam o risco de lesões, de câimbras e quedas, além de causar dores musculares, nas costas e nas articulações. O enrijecimento da musculatura também dificulta a realização de atividades cotidianas, como abaixar-se para amarrar os sapatos ou levantar os braços para estender roupas no varal.

"Com o envelhecimento, perdemos a flexibilidade e a força muscular. Quando perdemos os dois, eu perco a mobilidade e a capacidade de realizar movimentos", disse o educador físico. Entre os exercícios que trabalham a mobilidade e a flexibilidade, estão a ioga, o alongamento, a ginástica natural, prática onde a pessoa usa apenas o peso do próprio corpo para se exercitar, entre outros.