Retarda digestão de carboidratos e alivia cólica: os benefícios da canela

A canela estimula as enzimas digestivas e reduz a formação de gases no trato gastrointestinal.

Um estudo apontou que o consumo da especiaria diminui a inflamação da gastrite provocada pela bactéria Helicobacter pylori.

As propriedades antimicrobianas da canela também combatem bactérias e fungos que provocam distúrbios gastrointestinais.

4. Alivia cólicas menstruais

Conhecida por suas propriedades antiespasmódicas e anti-inflamatórias, o consumo de canela é associado ao alívio das cólicas menstruais, causadas por contrações uterinas intensas e inflamação na região pélvica.

Isso acontece porque a especiaria regula os níveis de hormônios que desempenham um papel no ciclo menstrual, o que alivia as cólicas. Também ajuda a relaxar os músculos uterinos, diminuindo a intensidade das contrações do útero e, consequentemente, as dores.