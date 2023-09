Vida ativa e amigos: existe fórmula para uma velhice de sucesso?

Ines Pacheco, 93, faz musculação três vezes por semana Imagem: Rafaela Polo/UOL

Segundo Ivan Masiviero, geriatra da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, manter relacionamentos durante a velhice é fundamental para o bem-estar das pessoas idosas.

Não precisa ser só da família, pode ser de amigos também. Um estudo recente de um colega da Unicamp mostrou que os idosos têm uma sensação de solidão muito grande e 30% dos casos leva à depressão. Ivan Masiviero, geriatra da BP

Masiviero não é o único a acreditar nisso. Um estudo na Universidade de Queensland, na Austrália, publicado em 2022 e feito com quase 8.000 mulheres durante um período de 20 anos, mostrou que relações sociais, sejam com parceiro, família, amigos ou colegas de trabalho, diminuem a quantidade de comorbidades crônicas a longo prazo.

O casal Lourdes de Abreu, 87, e Fernando Alves, 91, juntos há 66 anos, reforçam essa teoria. "Temos uma cumplicidade que quando ele está sentado, sei no que está pensando", diz Lourdes. "É uma benção na vida estarmos juntos e muito bem de saúde, fazendo nossa fisioterapia e caminhadas", completa. O casal faz parte do Qualiviva, programa de experiências de bem-estar da Qualicorp.

O casal Lourdes de Abreu, 87, e Fernando Alves, 91, que estão juntos há 66 anos Imagem: Acervo pessoal

Para Liliane Pace, diretora de Inteligência Médica da Qualicorp, a vida ativa faz com que as pessoas se preocupem mais com o seu bem-estar para acompanhar seus compromissos. "Nosso maior desafio com os idosos que moram sozinhos é manter o convívio familiar, que é importante, e uma rede de amigos, para que eles tenham estímulos. Precisamos ter algo que nos dê vontade de sair da cama", explica.