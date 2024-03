Tem insônia? Veja 6 chás que acalmam e podem melhorar seu sono

Noites de insônia, definitivamente, interferem no humor, na disposição e na saúde em geral. Alguns hábitos, contudo, podem ajudar contra o problema —tomar um chá para dormir, por exemplo, pode melhorar a qualidade do seu sono.

Segundo dados da ABS (Associação Brasileira do Sono), 73 milhões de pessoas no Brasil sofrem com a insônia, que pode aparecer associada a doenças cardiovasculares, depressão, obesidade.

O tratamento do problema não tem como foco principal os remédios —a não ser em situações depressivas ou de ansiedade—, mas sim terapias, higiene do sono, técnicas de relaxamento e controle dos estímulos que mantém esse estado de alerta, além, é claro, do tratamento da doença associada, se houver.