Animais de estimação podem ser como a família humana? Ciência diz que sim

Fiel, o cachorrinho da arquiteta e paisagista Marina Pini, 38, é a prova disso. Graças ao bicho, ela se recuperou emocionalmente depois de um divórcio.

"Ele me ajudou a não entrar numa depressão, pois me motivava a sair, já que precisava levá-lo para passear três vezes ao dia. Com isso, eu caminhava, via pessoas e conhecia diversas praças da cidade. Ele me ajudou e eu o levava para todo lugar que ia", conta Marina.

Por outro lado, a psicóloga Suzy Rocha ressalta que os tutores precisam se preparar emocionalmente, já que o tempo de convivência com o animal de estimação costuma ser relativamente curto, devido a menor expectativa de vida.

"É preciso saber ressignificar o sofrimento, que muitas vezes se assemelha à perda de um ente querido", analisa Rocha, que é mestre em ciências da saúde pela UNB (Universidade de Brasília).

Quando o gato Gaudí morreu, em dezembro de 2020, seis meses depois de ter sido diagnosticado com uma doença renal, a analista de comunicação Ana Paula Menicucci, 35, conta que sofreu um baque. "Ainda choro nas datas do aniversário de morte dele", comenta.

De acordo com ela, há ainda quem acredite que o animal possa ser facilmente substituído, sugerindo que basta adotar outro para resolver o problema. "Cada ser é único, e mesmo que eu adote dez gatos, isso não preencherá o vazio deixado pelo amor e pela saudade do Gaudí", afirma.