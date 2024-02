Como cães e gatos ajudam a ter uma vida mais longa e saudável

Melhoras também na saúde emocional

Alves ressalta ainda que o convívio com animais de estimação pode aumentar a produção de hormônios como serotonina, dopamina, prolactina e oxitocina, capazes de melhorar o humor, reduzir a sensação de solidão, melhorando consequentemente os níveis de estresse, ansiedade e depressão.

Nadia Rodrigues com seu gato Ziggy Imagem: Arquivo pessoal

Foi o que ocorreu com Nadia Rodrigues, 47, de São Paulo. Há anos ela vinha lutando contra crises de ansiedade que atrapalhavam seu sono, obrigando-a muitas vezes a tomar remédios para dormir.

"Como meu marido não é brasileiro, às vezes ficamos um ou dois meses distantes. Isso me trazia muita ansiedade e solidão", conta. Há pouco mais de um ano ela adotou um gatinho chamado Ziggy e viu uma mudança grande no seu emocional e na qualidade do seu sono.

"Depois que o Ziggy chegou as coisas melhoraram bastante. Cuidar e brincar com meu gatinho me distrai e me traz?muita?alegria. Quando acordo de manhã sei que ele vai estar na porta do quarto me esperando. Só de olhar para ele, ver ele brincando e criando aventuras pela casa é um grande prazer. Isso me deixa muito feliz", relata.