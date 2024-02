Ozempic para perda de peso na menopausa é possível, mas não como 1ª opção

O período é delicado porque as mudanças hormonais têm impactos físicos, emocionais e psicológicos.

"Mulheres que entram nesse período têm mais resistência à insulina. Elas passam pelo desafio da privação estrogênica que mexe com uma série de alterações no corpo", explica a endocrinologista Narriane Holanda, chefe do serviço e coordenadora da Residência de Endocrinologia e Metabologia do HULW-UFPB (Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba), ligado à rede Ebserh.

Entre as alterações estão:

Fogachos;

Instabilidades humorais (ficam mais irritadas);

Secura vaginal;

Acúmulo de gordura visceral;

Diabetes devido à resistência insulínica.

Além disso, há dificuldade de perder peso porque o organismo tenta "compensar" a falta de estrogênio com o acúmulo de gordura, explica a ginecologista Natacha Machado, diretora clínica da Plenapausa.

Nessa fase, o colesterol e triglicérides tendem a aumentar também. "Junta o fato de as mulheres, nessa faixa etária, estarem com hábitos ruins", diz Machado.