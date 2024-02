Pneumonite: entenda o quadro que levou à morte de Abilio Diniz

Abilio Diniz morreu neste domingo (18), 87, por conta de uma insuficiência respiratória causada por uma pneumonite. O empresário que criou um império com o Grupo Pão de Açúcar começou a se sentir mal durante uma viagem para os EUA e precisou voltar ao país de avião UTI.

Pneumonite é um termo amplo que engloba doenças do pulmão causadas por inflamação. Podemos ter casos em que o paciente desenvolve pneumonite por motivos não identificados (idiopática), por contato com determinados agentes ambientais (pneumonite por hipersensibilidade; leia mais abaixo) e também pneumonite por drogas, algo que ocorre com uma frequência pouco explorada dentro da oncologia, segundo o GBOT (Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica). Não se sabe qual foi o tipo de doença do empresário.

A pneumonite como um todo consiste em uma inflamação pulmonar grave, por isso é necessário conhecer seus sintomas e prevenção para que possamos evitá-la e tratá-la corretamente.