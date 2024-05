Condição a fazia ter crise de riso involuntária: 'Olhava pra alguém e ria'

Fomos para Salvador no dia 24, chegamos no dia 25, e Séfora foi internada no hospital, que me acolheu muito bem. A cirurgia ia acontecer na quinta, mas os insumos não chegaram e marcaram para o dia 2 de abril, quando tudo aconteceu.

Cirurgia no cérebro

Foi um mix de sentimentos, mistura de medo, alegria. Eu fiquei assustada. Quando o doutor Leonardo me falou que faria a cirurgia, fiquei insegura, mas ao mesmo tempo vi a segurança dele e da equipe.

Perguntei se ele já tinha feito essa cirurgia em Salvador, ele falou que não, que a de Séfora seria a primeira. Mas ele me deixou muito segura depois. Sobre acordarem ela durante a cirurgia, a única coisa que perguntei foi: ela vai sentir dor quando acordar?

Para mim, foi uma honra ela ter feito a cirurgia na Bahia, pelo SUS. Saí do hospital com vários amigos. Agora, estou aguardando a recuperação dela para que, posteriormente, ela possa ir se libertando dos medicamentos e possamos afirmar com veemência que a cirurgia foi consolidada com sucesso.

Ela teve apenas uma crise após a cirurgia, que era normal, mas após isso está ótima. Séfora está muito elétrica e, em breve, volta às atividades na escola. Cada dia que ela não teve crise é um dia de vitória para mim e para ela."