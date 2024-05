Anitta anda de moto de calcinha e camiseta do Brasil em favela do Rio

A artista chegou no Rio de Janeiro para a sua participação no show da Madonna, onde performou ao lado da rainha do pop no ato de "Vogue". A norte-americana convidou Anitta para julgar o ballroom. Como nos tradicionais bailes da cena LGBTQIA+ dos Estados Unidos, as cantoras deram notas para os bailarinos.

Simulação de sexo oral. Em uma apresentação marcada pela liberdade sexual, alguns bailarinos, usando apenas peças íntimas como calcinha e jock strap, simularam sexo oral em Anitta e Madonna, para o delírio do público.