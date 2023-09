Embolia pulmonar: entenda problema que fez Anderson do Molejo ser internado

O vocalista do grupo de pagode Molejo, Anderson Leonardo, 51, foi diagnosticado com embolia pulmonar após uma internação por pneumonia no Rio de Janeiro. O comunicado foi feito via assessoria de imprensa na segunda-feira (11) e seu quadro é estável.

A embolia pulmonar acontece quando as artérias do pulmão são obstruídas por coágulos, que são liberados na circulação sanguínea.

A gravidade depende do tamanho desses coágulos: quanto maiores, mais riscos eles têm de interromper por completo a circulação pulmonar. Por isso, há a possibilidade de ser fatal.