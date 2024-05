Dor no calcanhar: o que pode causar e como aliviar o irritante incômodo

Fascite plantar: é um dos diagnósticos mais comuns. A inflamação da fáscia do pé —uma membrana que conecta o calcanhar à ponta dos dedos— pode aparecer em função da falta de alongamento, atividades esportivas pesadas ou alterações anatômicas. Normalmente ela é pior pela manhã, na primeira pisada ao levantar-se da cama, ou após sentar-se por longos períodos. Tratamento: palmilhas, compressas frias, infiltrações e medicamentos são indicados. Raramente é necessário procedimento cirúrgico.

Esporão do calcâneo: é uma calcificação plantar cuja imagem radiográfica costuma aparecer como estrutura pontiaguda e está associada à tração excessiva de um tendão. Nem sempre o esporão provoca dor, mas pode acontecer. Tratamento: quando há inflamação, é indicado repouso e uso de anti-inflamatórios.

Doença de Sever: normalmente, acomete crianças e adolescentes de oito a 16 anos que praticam exercícios de alto impacto, como ginástica, corrida, salto e até balé. A dor se dá na região de crescimento do osso calcâneo e caracteriza uma lesão na cartilagem. Tratamento: é indicado reduzir treinos e pulos para evitar que a dor piore, além de realizar compressas com gelo.

Tendinite: dentre as inflamações de tendões mais comuns, destaca-se a do calcâneo ou tendão de Aquiles. Ele funciona como uma corda que liga os músculos da região posterior da perna ao principal osso do calcanhar. Assim, quando ocorre algum desequilíbrio local —seja muscular ou de articulação— o tendão acaba exercendo uma tração excessiva sobre o osso, gerando uma inflamação local e consequente dor. Já a tendinite dos fibulares afeta a região do lado de fora do tornozelo e geralmente se intensifica ao longo do dia. Tratamento: a principal orientação é evitar atividades físicas que causem dores momentaneamente, mas sem esquecer que fortalecer a musculatura é importante.

Formato do pé: o jeito de caminhar e a morfologia dos pés podem influenciar nas dores. Isso é algo que pode nascer com a pessoa ou aparecer ao longo da vida, em especial por uso de calçados inadequados. São os famosos pés chatos ou planos, com curvas acentuadas e pernas com varismo (joelho virados para fora). Tratamento: exercícios de correção postural e constante avaliação.

Bursite no calcanhar: a bursa funciona como uma bolsa de amortecimento que fica entre o osso do calcanhar e o tendão de Aquiles. Quando a inflamação da região ocorre, dificulta o movimento do pé. Tratamento: alongamentos e medicamentos para conter a ação inflamatória.