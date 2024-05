Diarreias com sangue são sinal de inflamação que arrasa intestino de jovens

Agora, responda: além do estresse psicológico, quem não sentiria fadiga física se vivesse com dor de barriga, sem absorver nutrientes direito e correndo o risco de, por causa dos sangramentos, estar com uma anemia? "O impacto dessa condição é, de fato, terrível: 65% dos pacientes dizem que ela é quem manda em sua vida", conta o cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista Rogério Saad, professor titular da Faculdade de Medicina da Unesp (Universidade Estadual Paulista), em Botucatu.

Ele está falando de retocolite ulcerativa, uma doença inflamatória do intestino incurável que, se não é bem controlada, tira o foco dos estudos ou do trabalho, prejudica a vida social e rouba até mesmo suas noites de sono. Afinal, ninguém dorme direito se está com uma crise de diarreia.

Quando procurar um especialista

Às vezes, a retocolite até deixa o corpo febril. "Quando a crise parece forte, a pessoa tende a correr para o pronto-socorro. Só que, chegando lá, é capaz de ouvir que comeu algo que lhe fez mal ou que está com uma virose qualquer", nota o professor. Ele aproveita para dar, de cara, o recado: "Se, ao evacuar, você vê sangue ou muco e se percebe que, há mais de quatro semanas, está com uma diarreia crônica — que vai embora e, depois de um curto período de sossego, volta —, o seu caso precisa ser investigado. O certo é marcar consulta com um clínico geral ou com um coloproctologista ou, ainda, com um gastroenterologista", orienta.

Até porque, se a retocolite avança demais, aumenta a probabilidade de complicações, capazes de criar a necessidade de uma cirurgia para ressecar a porção inflamada do cólon ou do reto. Sem contar que, em tese, quanto mais longo o período sem qualquer tratamento efetivo, maior o risco de o indivíduo, adiante, ser surpreendido por outro diagnóstico desagradável: o de um câncer de intestino.

A diferença entre doença de Crohn e retocolite

Durante quase a metade de seus mais de 25 anos de carreira, Rogério Saad se dedicou a operar tumores intestinais e problemas como hemorróidas. Até que uma colega, professora da Gastroenterologia, fez o convite para que participasse de um grupo que discutia as doenças inflamatórias. E elas viraram sua paixão.