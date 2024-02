Toma omeprazol em exagero? Uso sem controle traz riscos graves para a saúde

A deficiência da vitamina B12, estimulada pelo uso do omeprazol, em alguns casos pode desencadear demência. É o que aponta um estudo realizado por pesquisadores de uma divisão do Oakland Medical Center, na Califórnia. Foram comparados 25.956 pacientes com deficiência de vitamina B12 com outros 184.199 indivíduos que apresentavam taxas normais do nutriente. Em ambos os grupos foram administrados protetores estomacais e o resultado apontou risco aumentado de deficiência de vitamina B12. Mais: doses maiores que um comprimido e meio ao dia foram mais fortemente associadas à deficiência do nutriente do que doses inferiores a ¾ de comprimido ao dia. Ainda na conclusão do estudo, os pesquisadores ressaltam que os riscos e benefícios do uso dessa medicação devem ser sempre considerados no momento da prescrição médica.

Há evidências de relação com câncer de estômago

Já a constatação de que o consumo regular do omeprazol está relacionado com o risco de câncer no estômago foi apontado numa pesquisa realizada em 2017 pela Universidade de Hong Kong juntamente com a University College London. O estudo mostrou que o uso semanal do protetor estomacal por um período de um ano aumenta 2,4 vezes o perigo de desenvolver a doença. Por sua vez, aqueles pacientes que fizeram o uso diário do fármaco apresentaram um aumento de 4,55 nas chances de ter câncer.

Esse não foi o primeiro estudo a relacionar o uso do omeprazol ao câncer de estômago. Em 2009, uma pesquisa baseada nos cuidados de saúde da população de North Jutland, no litoral da Dinamarca, foi publicada no British Journal of Cancer. Embora o resultado apontasse a associação entre o remédio e a doença, destacava também a necessidade de uma investigação mais aprofundada.

Anemia e osteoporose à vista

A vitamina B12 também é protagonista na produção de glóbulos vermelhos do sangue. Sua deficiência compromete a quantidade dessas células na circulação, desencadeando anemia. Cansaço, tontura, dor de cabeça, desmaios e falta de ar são os sintomas mais comuns da doença.