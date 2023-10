Casamento entre primos: quais são os riscos genéticos para os filhos?

"Há dados que apontam que a cada gestação de pais consanguíneos as chances de ter doenças genéticas são de 25%, o que representa um a cada quatro nascimentos. E os riscos aumentam quando há uma maior proximidade entre os progenitores. Por isso, a diversidade genética é tão importante para a perpetuação da espécie", destaca Denise Carvalho, geneticista do Complexo Hospitalar da UFC (Universidade Federal do Ceará).

Por que isso acontece?

É importante lembrar um pouco das aulas de biologia: cada indivíduo possui um conjunto de genes herdado dos pais (metade do pai e metade da mãe). Os genes são segmentos de uma molécula de DNA e ficam responsáveis pelas características herdadas geneticamente.

Quando os progenitores são primos, eles compartilham uma maior quantidade de genes comuns, o que aumenta a probabilidade de herdarem as duas cópias defeituosas (alteradas) do gene. Consequentemente, ao ter um filho, aumentam-se os riscos de este indivíduo ter uma doença genética com herança autossômica recessiva.

De forma geral, todos possuem variações genéticas e genes defeituosos. "Porém, quando temos um casal com parentesco, isso quer dizer que eles têm um ancestral em comum e mais chances de terem herdado essa mesma alteração no mesmo gene. Portanto, se ambos os pais tiverem o mesmo gene defeituoso, há uma maior chance de ter um filho com uma condição genética", explica Michele Migliavacca, geneticista do Hospital Israelita Albert Einstein.

Principais doenças relacionadas a casamentos entre primos

Um estudo realizado pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) apontou que, no Brasil, os filhos de casamentos consanguíneos apresentam 4,16 vezes mais riscos de nascer com doenças genéticas raras quando comparados com filhos de casais sem parentesco.