'Vivi 2 anos sem nariz, mas uma prótese facial ajudou a me reerguer'

"Estava preocupado em ficar sem nariz"

Assim que descobriu que teria de remover o nariz, Ricoberto foi encaminhado ao grupo que iria cuidar da prótese facial. O paciente só pode receber a prótese com autorização do médico responsável — no caso do aposentado, o combinado era esperar para ver se não haveria risco de recidiva, isto é, de o tumor voltar.

Mas depois de dois anos, ele, enfim, recebeu o novo "nariz" por meio de um trabalho voluntário, coordenado pela cirurgiã e professora Adriana Corsetti, da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Agora, o aposentado se diz muito mais feliz.

Eles levantaram meu astral. Estava muito preocupado em ficar sem um nariz. Estou muito mais feliz e 100% agradecido depois de passar por esse trauma tão forte. Ricoberto Bohn

Há 1 mês, Ricoberto recebeu a prótese provisória —antes disso, ele estava usando uma temporária. De acordo com Corsetti, isso faz parte do processo até para entender se o paciente está se adaptando ou não.

"A temporária atende bem aos requisitos na proteção do tecido e na função do nariz. Mas ela não é tão primorosa quanto à prótese definitiva, que é feita com o melhor silicone e com a melhor estética", explica.