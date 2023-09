'Fiquei como a Dory': vírus do herpes no cérebro a fez esquecer o passado

Você é a sua história e, quando essa história é apagada, você fica meio perdida. Por causa disso, passo por muitas situações divertidas, e outras constrangedoras.

Consegui agora retornar ao mercado de trabalho, como atendente de telemarketing. Essa função tem a parte da empatia, de falar com as pessoas. E foi o que me deu um caminho novo para a vida.

Impacto

Nosso cérebro é fantástico e consigo fazer minhas atividades diárias. Ainda me perco bastante: se me pedem para ir a algum lugar, preciso sair duas horas antes, e não reconheço as pessoas.

Faço um acompanhamento neurológico para a vida toda, e tomo medicamento para convulsão. Me viro com meus sentimentos e acessei as redes sociais com vontade de conhecer pessoas que passaram por esse tipo de situação, de perder a memória e saber que a história foi interrompida.

Minha família tem muita paciência. Essa coisa da memória em um primeiro momento é instigante para os outros, mas, no dia a dia, as pessoas ficam de saco cheio. Foi sempre um aprendizado para todos os que convivem comigo.