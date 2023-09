Ela teve complicações em cirurgia de hérnia de disco e ficou tetraplégica

Com fortes dores no pescoço e no braço, a bancária Raquel Zendron, 36, teve sua rotina completamente mudada em 2019. O incômodo era tão grande que ela ficou afastado do trabalho por 60 dias. Depois de inúmeras consultas médicas, descobriu que estava com hérnia de disco.

Mesmo querendo seguir com o tratamento convencional, com fisioterapia e remédios, os médicos disseram que seu caso era cirúrgico. Em 2020, ela foi submetida ao procedimento e teve complicações que a deixaram tetraplégica. Desde que soube que a lesão na medula era permanente e que não recuperaria os movimentos, tentou encarar a vida de forma leve e prazerosa.

Hoje, ela tem ajuda de uma cuidadora, da mãe, do marido e até já pulou de paraquedas de forma adaptada e com permissão de seu médico. Abaixo, ela conta sua história: