Como saber se meu filho está viciado em eletrônicos? Quais são os sinais?

6. Estabeleça critérios

Converse sobre a importância de priorizar o uso saudável da tecnologia e desestimule o uso de tais recursos antes de dormir.

Fontes: Aline Restano, psicóloga e autora do livro "Crianças Bem Conectadas"; Ana Teresa Leiros, psicóloga do serviço de pediatria no HUOL - UFRN (Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), unidade da Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) em Natal (RN); Cristina Borsari, coordenadora do departamento de psicologia do Sabará Hospital Infantil, em São Paulo; Bernardo Bueno, professor na Escola de Humanidades da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e autor do livro "Crianças Bem Conectadas"; Juliana Potter, psicóloga e autora do livro "Crianças Bem Conectadas"; Maria Marleide de Oliveira, psicóloga e neuropsicóloga do Hospital de Saúde Mental, do Ceará.

