Quarta-feira, 25/12/2024 iStock Esgotado mentalmente? Veja como reiniciar o cérebro e garantir bem-estar Para grande parte das pessoas, o mês de dezembro tem um ritmo frenético. Correria para finalizar as demandas do trabalho, confraternizações, compras de Natal, crianças de férias, preparativos para viajar... Ufa! Também chegou até aqui esgotado? Calma! É muito importante para a saúde do seu cérebro que você dê um "reset" na mente após o período de agito. Mesmo que não tenha férias, aproveite o verão para tirar o cérebro do modo automático e busque satisfazer a aptidão natural exploratória da mente, o que traz sensações de prazer e bem-estar, favorece sua neuroplasticidade e amplia o repertório de vivências. Veja dicas que podem ajudar você a conseguir isso. Busque habilidades esquecidas A ideia é sair da zona de conforto e alimentar o cérebro com novas perspectivas. Se você trabalha com números e computadores, por exemplo, experimente algo manual como pintar, fazer jardinagem ou atividades que não faz há tempos como patinar, andar de caiaque, escalar. Deixe a criança interna extravasar Relembre atividades que te divertiam antigamente ou descubra novas. A diversão tem um poder imenso sobre o pensamento associativo e a criatividade. Planeje momentos para não fazer nada Ficar em uma rede ou no sofá deixando a mente viajar livremente ou até mesmo tirar um cochilo são boas maneiras de se desligar do mundo. Faça um esforço e deixe o celular desligado por alguns momentos. Esqueça o despertador Nos dias em que é possível, é claro. O objetivo não é se perder no tempo, mas manter uma rotina prazerosa de sono. Essa prática ajuda a recuperar a saúde mental e o descanso adequado. Explore atividades em grupo Jogos de tabuleiro ou de cartas em família ou com amigos são excelentes oportunidades de atualizar a conversa e fortalecer vínculos afetivos. Conheça a própria cidade Que lugares por perto você sempre disse que gostaria de visitar, mas nunca foi? Um parque, um museu, uma biblioteca, um cinema diferente... Passe momentos na natureza A poluição visual, sonora e atmosférica das grandes cidades aumenta o estresse. Por isso, fugir para o campo ou simplesmente para um parque é sempre uma boa ideia. Estudos mostram que apenas duas horas por semana na natureza já impactam o bem-estar, o humor e diminuem os sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Não fique parado Os exercícios físicos estimulam a produção de neurotransmissores, substâncias que geram bem-estar, relaxam, melhoram o humor e reduzem o estresse. Se a atividade for ao ar livre e em contato com a natureza, melhor ainda. Conheça novas pessoas Ouvir assuntos e pontos de vista diferentes, mesmo que você não concorde, vão enriquecer sua visão crítica de mundo. Da mesma forma, fazer parte de ações voluntárias e beneficentes pode ampliar sua visão de mundo. Tais atitudes trazem boas sensações posteriormente. Aproveite a companhia dos animais Caso tenha um cachorro ou qualquer outro bicho de estimação, dedique-se a momentos divertidos com ele, pois isso estimula o sistema límbico, aumentando a sensação de segurança, afeto e autoestima.