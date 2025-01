Quarta-feira, 22/01/2025 Getty Images Faça este suco para reduzir o inchaço no calor Bebidas alcoólicas, comidas gordurosas e ultraprocessadas. No verão, é comum adotarmos hábitos alimentares que provocam a retenção de líquidos e deixam o corpo mais inchado. Além disso, o próprio calor favorece o problema, pois os vasos sanguíneos dilatam para ajudar a regular a temperatura corporal. Pode parecer contraditório. Mas beber bastante líquido é importante para evitar o inchaço, pois faz com que o corpo elimine a água retida. E alguns sucos podem ajudar ainda mais no processo. A nutricionista e chef Taise Spolti, colunista de VivaBem, ensinou uma receita de um suco com ingredientes que contribuem com a redução do inchaço, como o limão, o kiwi e a couve (fontes vitimina C e outros antioxidantes), o gengibre (que tem efeito termogênico) e o pepino (rico em água). Experimente: Publicidade Suco para combater o inchaço Rendimento: 2 copos Ingredientes 1 kiwi maduro sem casca

1 limão com casca

3 folhas de couve

1 pedaço generoso de gengibre

1 ramo (ou 20 folhas) de hortelã, manjericão ou coentro

1/2 pepino japonês

Água

Bastante gelo Modo de preparo No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata bem até que todas as folhinhas se desintegrem. Coe completamente e beba em seguida.