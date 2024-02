Você fica mais inchado no calor? Entenda o motivo e como minimizar isso

Não é apenas impressão: no verão, o nosso organismo tende a reter mais líquidos do que em outras épocas do ano. Isso pode causar inchaço, principalmente nas pernas, nos pés e nas mãos, e até um pequeno aumento de peso.

O quadro acontece como forma de regular a temperatura corporal no calor: os vasos sanguíneos se dilatam para ajudar o corpo a se resfriar. Com isso, uma certa quantidade de fluidos corporais extravasa e fica alojado nos espaços entre as células, causando a famosa de retenção de líquidos e o inchaço.

Mesmo sendo resultado de um processo natural, há uma série de medidas para amenizar o inchaço.