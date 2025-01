Infelizmente, outras marcas como a Frooty Açaí também tentam passar uma imagem saudável alegando em seu rótulo "0% xarope de guaraná". No entanto, o produto contém açúcar demerara, glucose de milho, suco de maçã concentrado, e concentrado de cenoura, resultando na mesma quantidade de açúcar adicionado que a base do produto da Oakberry. Esse último, porém, encoraja o consumidor a ingerir ainda mais açúcar pelos toppings — na prática, ninguém come a massa pura.

Além disso, encontramos inconsistências entre as tabelas nutricionais do site do fabricante e as disponibilizadas em uma loja da franquia. Em contato com a marca via assessoria de imprensa, fomos informados de que "os clientes têm acesso aos rótulos de todos os produtos utilizados nas receitas em complemento às tabelas nutricionais disponibilizadas no site e nas lojas."

No entanto, as informações da tabela que nos entregaram na loja não contemplam o teor de açúcares adicionados. O fabricante forneceu ao UOL uma terceira tabela nutricional, que segundo a marca está disponível nas lojas. No entanto, ela é divergente das que encontramos e também não tem o teor de açúcares adicionados.



Confira a resposta enviada pelo fabricante por email:

A empresa informa que suas tabelas nutricionais seguem os padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em todas as lojas os clientes podem acessar uma tabela nutricional com os dados das porções de açaí comercializadas pela empresa - 270 mL, 350 mL, 500 mL e 720 mL, além das frutas e toppings disponíveis para serem acrescidos pelos consumidores.

Os clientes têm acesso aos rótulos de todos os produtos utilizados nas receitas em complemento às tabelas nutricionais disponibilizadas no site e nas lojas.

A tabela nutricional disponibilizada no site está correta e seguindo todas as normas vigentes na legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Como uma forma de facilitar o acesso à informação, a empresa também disponibiliza em todas as suas lojas uma tabela nutricional com os valores em mililitros.