Reprodução O que a Bacio di Latte esconde em seu sorvete? Sari Fontana A embalagem é uma das principais formas de comunicação entre o fabricante de alimentos e seu consumidor. Ela traz informações importantes como os ingredientes e nutrientes do produto. Mas e quando um alimento não tem rótulo, como os sorvetes vendidos nas sorveterias em copos abertos e casquinhas? Como saber do que são feitos? Eu tive essa dúvida ao tomar o sorvete de chocolate diet da Bacio di Latte —um sabor que não costuma estar exposto nas vitrines, mas é trazido do fundo da loja quando um cliente o solicita. Ao questionar o fabricante sobre os ingredientes, começou uma longa novela e descobri que não é só o sorvete que fica escondido, sua lista de ingredientes também é mantida em segredo. Se você pensa que a lista de ingredientes de um sorvete não é importante, considere que ela é muito relevante para quem consome produtos diet, como pessoas com diabetes. Para esse público, faz diferença saber como o produto é adoçado e se contém ingredientes de alto impacto glicêmico, pois isso influencia na contagem de carboidratos e na quantidade de insulina daqueles que precisam dela. Publicidade O começo da novela Desde o início do ano, a equipe do UOL e eu fizemos diversos contatos (online e por telefone) com o serviço de atendimento ao consumidor da Bacio di Latte solicitando a lista de ingredientes do sorvete diet. Na maioria das tentativas, não obtivemos a resposta completa e recebemos informações vagas ou diferentes. O mesmo aconteceu nas lojas físicas. No primeiro contato, o SAC nos mandou por email apenas um PDF com a tabela nutricional e alergênicos presentes no sorvete, mas sem os ingredientes. Pedimos novamente a lista de ingredientes, mas o SAC retornou dizendo que, de acordo com a legislação vigente, a empresa não estaria autorizada a divulgar a lista completa de ingredientes. Segundo o SAC, as lojas se enquadram na categoria de alimentos embalados na presença do cliente, o que os eximiria da obrigatoriedade de fornecer essa informação. Essa negativa nos surpreendeu, pois não ser obrigado a declarar os ingredientes não significa estar proibido de informá-los ao consumidor. Para entender melhor a situação, questionamos a Anvisa* e compreendemos que há espaço para diferentes interpretações quanto à obrigatoriedade de apresentar os dizeres de rotulagem nos pontos de venda deste tipo ou categoria de produto. No entanto, é incorreto afirmar que existe um impedimento para isso. Em uma pesquisa online em sites como o Reclame Aqui, encontramos relatos de outros consumidores com dificuldade para obter a lista de ingredientes do sorvete. A alegação da Bacio di Latte foi parecida: por questões legais e de segurança, não poderiam informar a lista de ingredientes de seus gelatos. Apesar das dificuldades, não desistimos Em junho, a equipe do UOL solicitou à assessoria de imprensa da Bacio di Latte a lista de ingredientes. Após 10 dias sem uma resposta, o pedido foi enviado com cópia para o SAC e a assessoria retornou rapidamente com uma lista bem resumida (veja no box abaixo), que não detalhava os adoçantes utilizados nem todos os seus componentes —é incorreto declarar apenas cacau num sorvete de chocolate, pois não é usada a fruta inteira e, sim, seus derivados (cacau em pó ou massa de cacau, por exemplo). Sabíamos que faltava alguma coisa e insistimos em receber a lista completa, mas a assessoria respondeu que a empresa não conseguiria fornecer esses dados. Pedimos um posicionamento oficial da Bacio di Latte explicando por que não poderiam abrir uma informação importante para seu consumidor. Minutos depois, a assessoria retornou com uma nova lista de ingredientes um pouco mais detalhada, mas ainda incompleta (veja abaixo). Além disso, afirmaram que todas as informações poderiam ser obtidas nas lojas ou através do SAC. Como já havíamos feito contato com o SAC inúmeras vezes, todas sem sucesso, visitamos lojas em três estados diferentes. Apesar da boa vontade dos atendentes, ninguém soube dar a resposta completa e alguns disseram que o produto tinha adoçantes diferentes dos divulgados pela assessoria. Em 25 de julho, tivemos acesso a um balde que armazenava a massa do sorvete em uma loja. Nele havia uma etiqueta com os ingredientes, entre eles, os edulcorantes maltitol, eritritol, sorbitol e estévia, que são permitidos nesse tipo de produto. No rótulo também vimos que o sorvete continha maltodextrina como um de seus principais componentes. Embora seja aprovada para uso em produtos diet, a substância apresenta alto impacto glicêmico —e por isso interessa às pessoas com diabetes que fazem um controle rigoroso desse parâmetro. A maltodextrina e diversos aditivos listados no balde não constavam na segunda lista fornecida pela assessoria de imprensa. Em 15 de agosto, após avisarmos que a coluna seria publicada, a assessoria de imprensa forneceu uma terceira lista —agora, com os mesmos adoçantes e aditivos que havíamos fotografado no rótulo do balde, mas sem a maltodextrina. Somente após mencionarmos a existência da foto, a Bacio di Latte afirmou que a formulação do gelato foi alterada, removendo a maltodextrina da composição (a lista completa está no box cinza, mais abaixo). O sorvete não tem apenas leite, creme de leite, cacau e adoçantes, como sugere a expressão 'gelato puro' Sari Fontana O mesmo sorvete, diferentes ingredientes Confira as variadas listas de ingredientes do sorvete cioccolato diet informadas à reportagem Leite, creme de leite, cacau e edulcorantes

Ingredientes resumidos passados inicialmente pela assessoria de imprensa

Ingredientes resumidos passados inicialmente pela assessoria de imprensa Leite integral, creme de leite fresco, cacau em pó e edulcorantes eritritol, maltitol, sorbitol e estévia

Ingredientes informados pela assessoria de imprensa após a reportagem insistir em ter a lista completa

Ingredientes informados pela assessoria de imprensa após a reportagem insistir em ter a lista completa "O sorvete tem adoçante sucralose"

Disseram atendentes em três lojas, um deles inclusive pegou um sachê do adoçante e mostrou à reportagem

Disseram atendentes em três lojas, um deles inclusive pegou um sachê do adoçante e mostrou à reportagem Água, maltodextrina, creme de leite, leite em pó desnatado, cacau em pó, inulina, farinha de soja, edulcorante INS 965 (maltitol), INS 968 (eritritol), INS 420 (sorbitol), INS 960 (estévia), espessante INS 417 (goma tara) e emulsificantes INS 472b (ésteres de ácido láctico de monoglicerídeos e diglicerídeos de ácidos graxos) e INS 477 (ésteres de propileno glicol de ácidos graxos)

Ingredientes impressos no balde de um sorvete, que a reportagem conseguiu fotografar em uma loja

Ingredientes impressos no balde de um sorvete, que a reportagem conseguiu fotografar em uma loja Água, creme de leite, polidextrose, leite em pó desnatado, cacau em pó, inulina, farinha de soja, edulcorantes maltitol, eritritol, sorbitol e glicosídeos de esteviol de stevia rebaudiana bertoni, espessante goma tara e emulsificantes ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido lático e ésteres de ácidos graxos com propileno glicol

Ingredientes informados pela assessoria de imprensa após avisarmos sobre a publicação deste texto Publicidade Por que tanto mistério? A lista de ingredientes não é o mesmo que a receita do produto, pois não contém as quantidades de cada substância usada. Caso contrário, já existiriam cópias perfeitas da Coca-Cola. Tanto o processo de fabricação quanto as especificações das matérias-primas cumprem um papel importante no resultado. Se a confidencialidade não é justificativa para a falta de transparência com seu consumidor, resta a dúvida: o que será que o fabricante tenta esconder? A revelação dos ingredientes e o uso de aditivos levantaria dúvidas quanto ao lema da marca "gelato puro"? Não vejo problemas no uso de aditivos permitidos pela legislação, o problema é tentar escondê-los. O lema "gelato puro" sugere que o produto seja diferenciado, porém agora sabemos que assemelha-se aos concorrentes. Reprodução Independentemente dos requisitos legais quanto à divulgação desses dados, a transparência é o mínimo que se espera de uma empresa de alimentos que pretende zelar por seu bom nome. Este texto não teria razão de existir se o fabricante tivesse sido transparente desde o primeiro contato, oito meses atrás. A repetida recusa, além de antipática e francamente inadequada, só serviu para levantar suspeitas e revela um desrespeito para com o cliente que tem o direito de saber o que está consumindo. Como já falamos, a revelação da lista completa de ingredientes só foi possível após muita insistência e do aviso de que a coluna seria publicada. Ainda assim, somente quando confrontada sobre a maltodextrina listada no rótulo do balde a Bacio di Latte esclareceu que houve reformulação em seu sorvete diet. Esse é mais um motivo pelo qual o consumidor deve ficar atento e questionar a composição dos alimentos sempre que desejar. Caso contrário, após oito meses de questionamentos, poderá descobrir que o produto já foi modificado. Esperamos que a partir de agora a empresa facilite o acesso de seus consumidores a essas informações, e que este caso sirva de alerta para outras marcas —estamos de olho. *A engenheira de alimentos Debora Cipriani contribuiu para esta edição enviando questionamentos para a Anvisa e prestou consultoria na interpretação das normas vigentes. O que diz a Bacio di Latte? A reportagem questionou a Bacio di Latte sobre a dificuldade em obter a lista de ingredientes do sorvete de chocolate diet, sobre as diferentes listas informadas e sobre qual seria a certa. Por email, a empresa respondeu o seguinte:



"A Bacio di Latte preza pela transparência com seus consumidores e, por isso, disponibiliza em todas as suas lojas as tabelas nutricionais e lista de alergênicos dos seus produtos, reiterando o compromisso com a segurança alimentar e direito do consumidor, já que segue todas as legislações vigentes em relação aos serviços de alimentação da Anvisa. Sobre o Cioccolato Diet, compartilhamos a ficha técnica do produto. No nosso primeiro contato, passamos a lista dos ingredientes principais, entendendo que era o suficiente para responder a pauta. Para evitar ruídos, listamos abaixo a lista completa e oficial dos ingredientes desse gelato, compartilhada pelo departamento técnico da empresa, a título de conhecimento: Cioccolato Diet - Ingredientes: Água, creme de leite, polidextrose, leite em pó desnatado, cacau em pó, inulina, farinha de soja, edulcorantes maltitol, eritritol, sorbitol e glicosídeos de esteviol de stevia rebaudiana bertoni, espessante goma tara e emulsificantes ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido lático e ésteres de ácidos graxos com propileno glicol." Posteriormente, questionamos sobre a lista de ingredientes em um balde do produto, fotografado em uma loja no fim de junho e dentro da validade, informar a presença de maltodextrina. Segundo a assessoria de imprensa, A formulação do gelato foi alterada e a maltodextrina foi removida da composição, os ingredientes oficiais são os enviados por e-mail (já citados acima). A foto é de uma formulação antiga. As alterações de ingredientes fazem parte do processo de atualização e melhoria contínua de todos os produtos da Bacio di Latte. Publicidade Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me sigo no Instagram). Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras. Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos avaliados aqui, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.