A farsa dos adoçantes culinários

Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente.

Para que essa substituição funcione, o adoçante precisa ter propriedades químicas semelhantes ao açúcar, como conferir textura, caramelizar ao assar e manter o mesmo volume nas receitas. Por isso, os fabricantes frequentemente utilizam a maltodextrina, um ingrediente que não é classificado como açúcar pela legislação, mas que se transforma rapidamente em glicose durante a digestão.

A maltodextrina é um carboidrato que não tem gosto e apresenta-se como um pó branco. Apesar de seu alto impacto glicêmico, é permitida em alimentos etiquetados como "sem açúcar" e é amplamente usada como agente de corpo para aumentar o volume dos adoçantes de alta intensidade, possibilitando seu uso na mesma medida do açúcar. Mas isso gera um paradoxo: de que adianta trocar açúcar por algo que, minutos após a ingestão, é convertido em açúcar no corpo? Existem inúmeros adoçantes artificiais e naturais que adoçam sem causar nenhum impacto glicêmico.