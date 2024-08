Reprodução/Arte UOL Creme de leite Nestlé: as embalagens variam, o preço e a qualidade também Sari Fontana Creme de leite, por definição, é a gordura natural do leite. Usado em receitas doces e salgadas, quentes ou frias, é um verdadeiro coringa na cozinha. Os tipos mais conhecidos são vendidos em garrafas, em latas ou na versão em caixinhas —sendo essa última muito popular no Brasil. Embora à primeira vista os produtos de uma mesma marca possam parecer idênticos, eles apresentam diferenças significativas. Você já deve ter notado que o preço varia muito conforme a embalagem. Mas a principal diferença entre eles reside na composição: ingredientes e aditivos que o alimento contém. No caso dos cremes de leite, isso influencia tanto no sabor como na textura do produto, refletindo na sua função nas receitas. Além disso, alguns cremes de leite levam mais aditivos que outros —confira a seguir. Para exemplificar melhor isso, escolhi dois produtos da Nestlé que têm o mesmo nome: "Original". Mas a marca, o rótulo parecido e o nome são as únicas semelhanças entre eles, pois são produtos bem diferentes (isso também vale para outros fabricantes).

Publicidade

Os preços são diferentes e os produtos também Sari Fontana

Creme de leite Nestlé: latinha x caixinha Ao olharmos os ingredientes, percebemos que o creme enlatado contém apenas creme de leite e um estabilizante. Comparado com o de caixinha, ele tem mais gordura e não é homogeneizado —é por isso que ocorre a separação do soro que vemos ao abrir a lata. Já a versão de caixinha é homogeneizada para garantir uma textura uniforme e evitar a separação da gordura durante o armazenamento em caixas cartonadas. Essa versão do produto leva outros ingredientes e uma série de aditivos. Embora essas substâncias sejam permitidas para uso em alimentos, os estudos que suportam suas aprovações foram conduzidos de forma individual. A combinação de vários aditivos em um único produto pode ter efeitos imprevisíveis, pois eles não foram estudados em conjunto. Seguindo o princípio da precaução, o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda evitar seu consumo excessivo.

Reprodução/Arte UOL

Menos gordura nem sempre é melhor O creme de leite Nestlé original em lata contém 20% de gordura, enquanto o em caixinha tem 17%. Mas existem produtos* com teores que variam de 10% a aproximadamente 50% desse nutriente.



Quanto menos gordura o creme de leite tiver, menos calórico ele será. Mas ao contrário do que muita gente pensa, isso não é uma vantagem nessa categoria de produto. Na verdade, ao comprarmos um creme de leite, o que estamos buscando é justamente a sua gordura natural, que é fonte de sabor e textura aveludada. Não é por acaso que ela é considerada um ingrediente nobre, com alto valor agregado. Isso ajuda a explicar por que o creme de leite em lata, que geralmente possui mais gordura, é mais caro do que o em caixinha. Além disso, o produto com maior teor de gordura requer mais leite cru para sua produção, elevando o custo dos ingredientes. Outros fatores que contribuem para o valor elevado incluem o processo de fabricação e a embalagem. Quanto menos gordura o creme de leite tiver, mais diluído e barato ele será. Consequentemente, necessitará de mais aditivos, já que gordura e água não se misturam —afinal, ninguém espera encontrar uma mistura esquisita de gotículas boiando no soro, não é mesmo? Portanto, se o preço não for seu principal critério de escolha, prefira os cremes de leite com maior teor de gordura. Além de mais saborosos, contêm menos aditivos.

Creme de leite de caixinha é mais barato porque tem menos creme Sari Fontana

Publicidade

Os exemplos que ilustram esta edição reforçam a necessidade de conferirmos sempre as informações do rótulo, em vez de confiar ou desconfiar da marca. Analisar a embalagem dos produtos é o que nos permite fazer as melhores escolhas, de acordo com os nossos objetivos. *A Nestlé também produz um creme de leite denominado "gourmet" (em lata) com 30% de gordura, e um Levíssimo (de caixinha) com apenas 10% de gordura. As versões em garrafas dos cremes de leite fresco ou pasteurizado contêm cerca de 35% de gordura. A nata, popularmente consumida no Sul do país, chega a 50%.