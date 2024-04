'Posso tomar whey mesmo sem fazer exercícios?' Sim! Veja vantagens disso

Quando tomamos whey protein, temos um aumento na produção de colecistoquinina (CCK) e GLP-1, hormônios relacionados à digestão e saciedade. Isso inibirá a liberação de grelina (hormônio da fome). Desse modo, você chega com menos fome no horário do jantar e come menos na última refeição do dia.

Minimiza a s arcopenia em idosos

Imagem: iStock

Utilizamos muito o whey protein em idosos que não consomem muita proteína, principalmente no período da noite, já nessa fase da vida é comum o hábito de "jantar" um café com leite e um pão ou um bolo. Aqui, vale incluir o whey protein no lugar do leite, para aumentar o aporte proteico da refeição.

Quando aumentamos o aporte proteico do idoso e incentivamos a prática de atividade física, prevenimos ou tratamos a sarcopenia.

Muito comum em idosos, a sarcopenia é um problema que ocorre devido à diminuição do tamanho das células musculares, levando a uma diminuição da massa magra e força muscular.