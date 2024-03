5 hábitos que ajudam a manter peso estável e dentro do ideal

Pessoas que mantêm o peso saudável incluem, todos os dias, salada ou legumes cozidos tanto no almoço como no jantar. Verduras e legumes são ricos em fibras, aumentam a saciedade da refeição e fazem com que o carboidrato do prato seja absorvido de forma lenta e gradual.

Outro ponto é que a maior parte das vitaminas e minerais vem dos legumes e verduras, por isso são indivíduos que raramente adoecem.

Observe que essas pessoas costumam jantar comida igual fazem no almoço. Às vezes podem trocar por uma sopa, mas é sempre comida de verdade.

A maior diferença é que no almoço priorizam os vegetais crus e à noite focam nas versões cozidas. Isso é muito indicado principalmente se a pessoa tem uma digestão lenta. Os vegetais cozidos são mais fáceis de serem digeridos, fazendo com que o jantar não pese no estômago e não atrapalhe a qualidade do sono.

Comer de forma consciente