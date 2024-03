Beber água, refrigerante ou suco durante as refeições atrapalha a digestão?

Volume

O consumo de uma grande quantidade de líquido durante o almoço ou jantar pode sim fazer mal, já que pode provocar distensão no estômago e dificultar a digestão.

Outro ponto é que as bebidas têm efeito diferente do provocado por alimentos sólidos sobre o controle da saciedade. O corpo tem maior dificuldade para assimilar as calorias dos líquidos, o que pode favorecer maior ingestão energética total, se a pessoa consumir bebidas com carboidrato.

Agora, se o consumo for uma quantidade pequena, cerca de um copo americano, que tem em torno de 200 ml, geralmente não é prejudicial à saúde.

É muito comum pessoas sentirem muita sede próximo ao horário da refeição. Isso acontece porque a hidratação ao longo do dia está abaixo do que deveria e a pessoa só percebe que está com sede na hora que para de trabalhar para ir se alimentar. Por isso, é fundamental para o bom funcionamento do organismo beber água regularmente entre as refeições, para manter o corpo bem hidratado.