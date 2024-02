Palatinose, creatina e mais: 5 suplementos que estão em alta nas academias

Você pode utilizar o gengibre ralado junto com o pó de café ou ainda ferver a água do café com rodelas de gengibre.

Bebidas isotônicas

Imagem: iStock

O problema maior das bebidas isotônicas é que as mais famosas não são nada saudáveis. A pessoa está lá se exercitando, focando em melhora da saúde e qualidade de vida e, ao terminar o exercício, consome uma bebida cheia de corante artificial, flavorizante, algumas até com adoçante, sendo que muitas vezes isso nem é necessário.

Quem realmente precisa repor os eletrólitos são pessoas que fazem exercício intenso, realizado em ambientes quentes, e que suam muito.

Para esses casos indicamos opções mais naturais como uma água de coco, ou já temos no mercado somente os minerais que perdemos no suor, sem os outros aditivos químicos. Há também sucos naturais com adição dos eletrólitos, para quem quer repor o carboidrato.