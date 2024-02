Patê de berinjela com missô também funciona como purê e acompanha grelhados

Que tal um patê saboroso, rico em fibras e ainda com proteína de origem vegetal? Este de berinjela irá surpreendê-lo. Dá até para comer como um purê, como acompanhamento no almoço, é só esquentar e servir com um grelhado, fica incrível.

Patê de berinjela

Ingredientes:

2 berinjelas (400 g)