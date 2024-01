Apesar de tudo vir do leite, a forma como nosso corpo digere e absorve a bebida e seus derivados é bem diferente, pois tudo depende de como foi processado aquele alimento.

O iogurte se destaca como um excelente derivado do leite, por ser fermentado por bactérias boas. Essas bactérias agem no nosso intestino reduzindo a população de bactérias prejudiciais, fazendo com que haja um reequilíbrio do ecossistema intestinal. Quando temos um equilíbrio saudável entre bactérias boas e ruins nesse órgão, reduzimos a ocorrência de alguns cânceres e doenças inflamatórias intestinais.

Aqui, estamos falando do iogurte natural, aquele feito com apenas dois ingredientes: leite e fermento, nada mais. Não entram aqui as bebidas lácteas cheias de açúcar, corante, flavorizante, nem edulcorante.