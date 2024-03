Já ouviu falar em 'hormonologia' e seus tratamentos? Se ouvir, saia ligeiro

"Além disso, há hipertrofia do coração, elevação do colesterol e aumento da resistência à insulina, sem contar alterações hepáticas", elenca. "E o pior é que, na retirada desse hormônio em dose supra-fisiológica, como dizemos, a pessoa pode apresentar sintomas de abstinência. Passa a ter depressão, sentir extremo cansaço. Isso leva a ciclos de reutilização."

Sem contar a supressão da produção de testosterona pelos testículos, que ficam atrofiados, se o uso de esteroides foi prolongado. É como se o organismo terceirizasse a produção do hormônio, já que ele estava sendo entregue fartamente de outra maneira. "Essa supressão pode demorar mais de dois anos para ser revertida ou não ter volta", lamenta informar Paulo Miranda.

Mulher dosar testosterona?!

"Vem se inventando uma condição clínica que não existe: a da mulher com testosterona baixa", acrescenta o presidente da SBEM. "Isso indica um desconhecimento básico: os níveis desse hormônio no organismo feminino vão de 0 até 60 nanogramas por decilitro", explica. Ou seja, não ter nada ou quase nada de testosterona seria absolutamente normal.

Por isso mesmo, qualquer implante hormonal fazendo as vezes de testosterona — prescrição queridinha do hormonologistas de plantão — pode entregar a substância em dose muito exagerada Além de todo o pacote de consequências que aparecem nos homens — resistência insulínica, colesterol nas alturas e o resto do combo que prejudica o coração —, a mulher pode ganhar de bônus mudança no tom da voz, aumento do clitóris, pelos em locais indesejados, pele oleosa, queda de cabelos?

E o que acontece com a libido?, pergunto, lembrando de mais uma promessa feita por aí. "A testosterona até foi testada em mulheres na menopausa que já faziam reposição hormonal com estrógeno e que tinham o chamado transtorno do desejo sexual hipoativo", conta o doutor Paulo Miranda. "Mas, nem aí, se dosou a testosterona das participantes, porque não faz sentido. A indicação foi pelo diagnóstico feito no consultório."