9 coisas que até quem é jovem precisa saber sobre o glaucoma

Finalmente, é feita uma retinografia, que é um retrato nítido da retina, o tapete de células nervosas que forra o fundo do olho. Uma dúvida: mas essa região já não foi examinada? "Na consulta, o exame de fundo de olho dura poucos segundos e podemos ver apenas alterações grosseiras, aquelas que chamam a atenção", diz Ricardo Guedes. "A retinografia, porém, nos dá uma imagem digital que pode ser ampliada, se queremos avaliar minúcias com calma."

4. A pressão intraocular flutua

Ao longo do dia, ela fica mais alta em alguns momentos e mais baixa em outros, mesmo quando alguém usa colírio para controlá-la. A questão é saber se isso está além do esperado. Afinal, flutuações muito grandes estão associadas a uma progressão acelerada do glaucoma.

"Para flagrá-las, peço àquele indivíduo que se consultou de manhã para que retorne noutro dia em um horário diferente", exemplifica Ricardo Guedes, que também pode solicitar uma curva tensional diária: aí, o paciente deve chegar cedo para medir a pressão intraocular várias vezes até o cair da tarde.

"Talvez mais simples seja fazer o teste de sobrecarga hídrica, pedindo que ele beba uma boa quantidade de água em um intervalo curto de tempo", diz o doutor. Sempre que alguém faz isso, a pressão intraocular sobe. Só que, se subir demais, será uma pista de que drenagem do humor aquoso não está das melhores.

5. O tratamento sempre precisará de ajustes

É para ficar ressabiado se ele continua o mesmíssimo há muito tempo. A dose indicada de colírio costuma mudar ao longo dos anos e as trocas do remédio também são comuns, quando eles deixam de fazer o efeito desejado. Aliás, até por causa disso as consultas anuais — ou até mais frequentes, conforme o caso — seguem imperdíveis pelo resto da vida.