VO2 máximo: o que é e como aumentar esse marcador de desempenho esportivo

São os treinos intervalados (ou de tiros), em que você corre em alta velocidade por um curto período de tempo ou distância, seguido de uma pausa. Essa sequência é repetida pelo número de vezes indicado por seu treinador.

Como esses treinos exigem muito do corpo, eles não podem ser feitos várias vezes na semana —para muitos atletas amadores, a recomendação é de apenas um treino intervalado por semana.

Reduzir a gordura corporal e aumentar a massa muscular também ajuda a melhorar o VO2 máx.

Como saber o seu?

O ideal é fazer um teste ergoespirométrico —exame realizado na esteira ou na bike ergométrica, em que você faz exercício com um máscara no rosto e eletrodos no corpo, para monitorar sua frequência cardíaca, esforço e troca de gases na respiração.

O teste geralmente é indicado pelo cardiologista ou médico do esporte.