Goiaba tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias; veja benefícios

A "temporada" da goiaba chegou em diversas localidades do nosso país. É importante relembrar que alimentos da época estão no auge da sua produção natural de nutrientes. Sendo assim, encontramos neles substâncias que nosso organismo precisa naquele momento do ano, como vitaminas e minerais que fortalecem o sistema imunológico no frio; ou que protegem das viroses e desidratação do verão.

A goiaba é uma das frutas do outono e o consumo dela vem carregado de benefícios. Ela tem vitamina C e muitas substâncias com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Conheça melhor a seguir.

As substâncias e benefícios da goiaba

Licopeno: também encontrado em alimentos como o tomate, o licopeno é um antioxidante que dá à goiaba sua cor rosada ou avermelhada. A substância é conhecida por seus efeitos protetores contra doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer, como o de próstata.