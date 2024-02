Perda de peso pela redução da fome: o que são e como agem os anorexígenos?

Mas um ponto muito importante a ser discutido é a absorção de nutrientes que fica alterada e deficiente, principalmente a nível intestinal. Devido à saciedade mascarada, os movimentos do peristaltismo e motilidade ficam alterados, o transito intestinal fica lento e algumas funções enzimáticas ficam deficientes.

Como esses medicamentos funcionam

Estímulo do Sistema Nervoso Central, o SNC: muitos desses medicamentos atuam no sistema nervoso central para suprimir o apetite. Essa ação pode afetar as áreas do cérebro responsáveis pelo controle do vômito e da náusea, levando a uma sensação de mal-estar.

Irritação gastrointestinal: alguns anorexígenos podem causar irritação no revestimento do estômago ou do intestino, o que pode levar à náusea e ao desconforto abdominal.

Alterações na motilidade gastrointestinal: esses medicamentos podem afetar a motilidade do trato gastrointestinal, causando alterações na velocidade como os alimentos são digeridos e movidos pelo sistema digestivo. Isso pode levar à sensação de náusea e desconforto.

Efeitos colaterais: as náuseas podem ser um efeito colateral direto de muitos medicamentos anorexígenos. O corpo pode reagir negativamente à substância, desencadeando uma resposta de náusea como parte da tentativa de se livrar da substância estranha.