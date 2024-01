Algumas pesquisas mostram que os isotiocianatos podem inibir enzimas chamadas HDACs (Enzimas Histona Desacetilase), que estão envolvidas na remoção de grupos acetil de histonas. A acetilação das histonas geralmente está associada à ativação da expressão gênica, então a inibição das HDACs pode levar a um aumento na acetilação, potencialmente ativando genes que regulam o crescimento celular e a diferenciação.

Como mencionei antes, na epigenética podemos trabalhar tanto na acetilação das histonas como na metilação do DNA, e os isotiocianatos estão sendo relacionados exatamente a isso. A metilação do DNA é uma modificação epigenética que envolve a adição de grupos metila a certas regiões do DNA, influenciando a expressão gênica. Os isotiocianatos podem afetar a atividade de enzimas envolvidas nesse processo.

Um ponto interessante a ser lembrado é que o estresse oxidativo é muito deletério à saúde, e não poderia ser diferente no caso da saúde do DNA. O estresse oxidativo pode afetar a regulação epigenética, e os isotiocianatos têm propriedades antioxidantes que podem ajudar a proteger as células contra danos oxidativos.

O isotiocianato específico encontrado no wasabi é conhecido como isotiocianato de alila (também chamado de 6-MSITC), porém são liberados apenas quando a raiz é cortada ou ralada, transformando seus glucosinolatos em isotiocinatos.

Para que seja efetiva a suplementação, ou com os benefícios de maior concentração, o ideal é que o consumo seja feito através da planta original —e não da mistura feita com sabor wasabi, que infelizmente é vendido em muitos locais, sendo um produto a base de outra raiz-forte e corantes— ou então da manipulação magistral, aqui no Brasil já é possível encontrar a suplementação com o ativo wasabi gene.

Esse é mais um avanço nas descobertas de como oferecer ativos potentes para nossa saúde, potencializando-os através de hábitos. E vale lembrar que toda suplementação deve ser feita com o acompanhamento de um profissional. Busque um profissional apto a trabalhar com formas magistrais e fitoterapia.