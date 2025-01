Você já enfrentou um momento difícil sem o apoio de quem mais esperava? Uma seguidora de Universa se queixa para a colunista Cris Fibe, no quadro 'Metendo a Colher' desta semana, sobre a falta de suporte do parceiro enquanto ela cuida da mãe.



"Minha mãe está doente e ele não me apoia", diz a seguidora.



Para Cris Fibe, a falta de apoio é um sinal de alerta preocupante no relacionamento. "Ele te apoia quando? Quando você não dá trabalho? Quando você está fazendo coisas que não demandam a energia dele? Ou quando você está servindo a ele?", questiona a colunista.

Segundo Cris, muitos homens carregam a percepção de que a mulher está ali para servi-los. No entanto, quando a parceira enfrenta fases delicadas — como o cuidado com uma mãe doente ou o puerpério — e precisa de suporte, é comum que eles desapareçam, deixando as mulheres sobrecarregadas.

"Eles escapam, fogem e a gente fica rodeada, em geral, estou generalizando sim, mas acontece muito, a gente fica cercada de mulheres que nos apoiam nesse momento", reflete.