Jana Rosa diz como parou de beber após pandemia: 'Minha casa virou um bar'

A transformação é também evidente na aparência. "Tem gente que acha que eu fiz craniana [procedimento cirúrgico]" brinca. Sobre as especulações que teria feito plásticas, a empresária nega e esclarece "Sempre vem alguém falar assim, olha lá, fez plástica e eu não fiz, entendeu? Mas é que desincha muito"

Apesar de sua decisão, Jana não esconde os desafios do início desse processo. Segundo ela, a pressão social e os questionamentos de amigos podem dificultar a transição.



"Você vai ter que se conhecer de novo. Você vai ter que se sentir segura sem a bebida. Você vai ter que se sentir divertida sem a bebida. Você vai ter que fazer tudo sem a bebida". Jana Rosa

Com quase cinco anos longe do álcool, Jana Rosa celebrou a clareza mental que conquistou. "A melhor coisa que aconteceu na minha vida. Faz quatro anos e meio que todos os dias eu acordo e sei o que aconteceu no dia anterior. Porque era sempre acordar e o que eu postei, com quem eu falei, que mensagem que eu mandei."

Jana Rosa fala sobre skincare e reinvenção no mercado de beleza

No videocast, Jana Rosa também compartilhou sua trajetória no mercado de beleza. A blogueira do "Agora Que Sou Rica" começou a carreira como figurinista e blogger de moda urbana. Mais tarde, decidiu se aventurar como mochileira, criou uma loja de acessórios e hoje empreende na área de cuidados com a pele. Em 2016 viajou para a Coreia do Sul, onde descobriu a paixão pelo universo da beleza coreana, com tendências inovadoras no mercado. "Cheguei lá, fiquei louca com aquele monte de produto e tal, de skincare", recorda ela.