Misturar perfumes é tendência, mas será que dá mesmo certo? Saiba combinar

"A perfumaria é subjetiva. Não há regras, tudo é possível. Posso odiar um cheiro e você amar, por exemplo. Por isso acredito que todos podemos encontrar nossas combinações. Não há regras para o layring", explica o perfumista alemão Frank Voelkl, da casa de fragrâncias Firmenich. Ele é o nariz por trás e cheiros como Bamboo, da Gucci e Egeo Dolce, de O Boticário.

"Crio um perfume para as pessoas fazerem o que quiserem com ele. Dizer que não se pode misturar é o mesmo que um cantor falar que você pode ouvir suas músicas, mas não cantá-las em um karaokê", diz o perfumista Pascal Gaurin, vice-presidente da International Flavors & Fragrances (IFF). É dele criações como Amber Intrigue, do Tom Ford, e Malbec Black, de O Boticário.

Se você quer se aventurar, os perfumistas indicam alguns caminhos que pode seguir em busca de sua própria 'mixologia de cheiros':

Escolha um curinga

Se está insegura, comece misturando um perfume musk com qualquer outro. "Essa é o único caminho olfativo que combina com todos os cheiros. É como se ele fosse uma segunda pele, que ressalta a sensualidade e aumenta a duração da fragrância", explica Veronica Kato, perfumista da Natura.

Misture na mesma marca

Sim, você pode fazer todo o tipo de mix de fragrância, mas segundo Voelkl, se usar cheiros da mesma grife, as chances de erro são menores. "Nesse caso, os cheiros costumam ser mais compatíveis", ensina.

Opte por cheiros opostos

Para misturar com sucesso é importante buscar contrastes. Você pode fazer um layring de uma fragrância fresca e acrescente uma camada de um perfume mais quente, por exemplo. Veronica Kato dá uma dica de combinação. "Misture o cítrico com o floral", diz.