Celebridades e preços altos: quem vai à clínica onde Nunes fez harmonização

Famosos fazem tratamentos na JK Estética Avançada. No Instagram do local há registros de Fábio Porchat, Mariana Ximenes, Ludmilla, Débora Nascimento e Isabelli Fontana.

Zé Felipe e Virginia estiveram na clínica em fevereiro de 2023. Na época, o cantor teria feito aplicação de Botox com os profissionais do local. Entre os posts publicados nas redes sociais, há também conteúdos dizendo que a Virgínia é a "Musa do Lad HD", um tipo de lipoaspiração.

Claudia Raia fazendo procedimento na JK Estética Avançada Imagem: Reprodução/Instagram

Gretchen, Claudia Raia e Fernanda Souza foram flagradas juntas na clínica em novembro de 2020. De máscara, por conta da pandemia, as três passaram por alguns procedimentos na JK Estética Avançada naquele dia. Em agosto de 2021, a JK divulgou uma foto de Cláudia fazendo o Protocolo de Rejuvenescimento Corporal.

Deolane fez procedimentos na clínica três meses após a morte do MC Kevin, em julho de 2021. Além da harmonização facial, ela também aplicou Botox, preencheu o bigode chinês e as olheiras.