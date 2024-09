Naiara Azevedo ensina driblar tempo seco de Goiás com rotina de beleza

Naiara Azevedo, 34, é natural do Paraná, mas sua carreira no sertanejo fez com que ela se mudasse para Goiás. O estado já passou 100 dias sem chuvas em 2024 e o tempo seco fez com que a cantora adaptasse sua rotina de beleza.

"Quando acordo, lavo o rosto com sabonete, uso um tônico e passo um sérum. Às vezes, completo esse cuidado com hidratantes. Por causa do tempo seco, sinto a necessidade de passar, inclusive no corpo", disse para Universa. E, claro, protetor solar.

A escolha dos produtos para sua pele mista é feita de acordo com a determinação do dermatologista, já que Naiara percebeu que sua pele está mudando com a idade. "Os produtos que eu usava há quatro anos não fazem mais efeito", diz.