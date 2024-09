Sobrancelhas finas dos anos 90 e 2000 estão de volta; vale encarar a pinça?

Christina Aguilera | VMA 2002 Imagem: Getty Images

O velho adágio de que a moda é cíclica parece estar por trás da atual fadiga estética em relação às sobrancelhas cheias: passarelas como a da Maison Margiela na Semana de Alta-Costura de Paris, em fevereiro, já traziam looks conceituais com (quase) zero sobrancelha, celebridades vêm comparecendo a tapetes vermelhos desde o Met Gala munidas de cada vez menos pelos no rosto e, por fim, o TikTok já começa a despontar com tutoriais do tipo.

Logo após o desfile da Margiela cuja beleza de Pat McGrath inspirava-se em bonecas de porcelana chinesa, por exemplo, fãs foram às redes especular quais os materiais e técnicas usados para alcançar o visual e como recorrer à maquiagem para recriar a falta de sobrancelha. A estratégia pode ser a melhor saída para quem sentiu curiosidade em tentar acompanhar as tendências.

Mas nem sempre vale à pena recorrer às pinças, fios e ceras de depilação apenas para acompanhar as tendências. Não só os danos ao arco natural podem ser permanentes, mas também corre-se o risco de errar na mão ao aderir à moda: especialmente porque as sobrancelhas finíssimas de 2024 chegaram com uma abordagem mais suave que as suas referências passadas.