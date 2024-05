Com jeito, dá tudo certo: quais as melhores posições sexuais para grávidas?

As melhores posições sexuais para grávidas podem variar dependendo do estágio da gravidez e das preferências individuais do casal. Aqui estão algumas posições que são geralmente consideradas confortáveis e seguras para grávidas:

1. Posição de lado: deite-se de lado com o seu parceiro atrás de você. Esta posição pode ajudar a evitar a pressão na sua barriga e proporcionar um contato mais íntimo.

2. Mulher por cima: sente-se no seu parceiro e controle o ritmo e a profundidade da penetração. Essa posição permite que você controle a pressão na barriga e escolha o que é mais confortável.