Estupro contra homens: como 'Bebê Rena' explora a vulnerabilidade masculina

A minissérie "Bebê Rena", sucesso estrondoso da Netflix, aborda um assunto pouco discutido: o estupro cometido contra homens. É muito automático associar a vítima de assédio sexual ou estupro com a figura feminina, até porque estatisticamente a violência sexual é maciçamente cometida contra mulheres ou pessoas que expressam 'feminilidade'.

Atestar que os homens podem ser vulneráveis sexualmente é macular a imagem social construída de uma masculinidade que "deve" ser uma potência fálica absoluta. É preciso desconstruir essa ideia, senão continuaremos falhando na prevenção de violência sexual perpetrada contra meninos e adolescentes.

Sexo sob drogas

Embora o estupro contra homens possa acontecer em variados contextos, o enredo mira na violência que pode ocorrer com praticantes de chemisex - a associação do sexo com drogas psicoativas - e no quanto pode ser difícil perceber a linha tênue que separa o prazer e a dor, a euforia e a depressão. Os estudos sobre chemisex têm mostrado que a prática tem curva ascendente ao redor do mundo e é mais prevalente entre homens que fazem sexo com outros homens.