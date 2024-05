Sabe o que é 'plataforma orgásmica'? Ela dá as cartas na hora do sexo

Nesse sentido, o platô é muito importante para o desenrolar do envolvimento sexual e o desenvolvimento do desejo durante a relação. Seria equivalente ao momento das preliminares, em que os corpos começam a sofrer alterações como a ereção, nos homens, e a lubrificação e o intumescimento do clitóris, nas mulheres.

Como muitas mulheres não atingem o orgasmo apenas com a penetração, esse é o momento certo para mais estímulos — sexo oral, carícias direcionadas no clitóris e estimulo no ponto G são mais que bem-vindos. No entanto, deve-se lembrar que o maior órgão sexual humano é a pele. Esta pode ser estimulada de várias maneiras, em vários locais e com variável intensidade. Portanto, a preliminar mais excitante para cada mulher depende muito do gosto pessoal.

Sex toys também podem ser bons aliados na fase do platô — que, como também é vivenciada durante a masturbação, pode ganhar um reforço extra com o uso de vibradores, bullets e sugadores de clitóris.

Respiração e presença

Uma das melhores formas para retardar a ação dessa plataforma orgásmica — e, assim, curtir o cada segundo do sexo com maior intensidade — é prestar atenção na respiração. Conforme ela for ficando acelerada, é fundamental tentar controlá-la e respirar com mais calma, sem tanta afobação, prestando atenção na expiração e na inspiração.

Para isso, outra dica é que estar 100% presente na transa, com a mente livre de estresse e preocupações. Afinal, quando estamos conectados com uma situação, o corpo percebe e responde melhor aos diferentes estímulos.