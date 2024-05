Nude masculino é só foto de pênis? Aprenda a fazer cliques explorando corpo

Os filtros do Instagram — ou de qualquer outra ferramenta digital — podem trazer bons resultados, se usados com parcimônia. Pode dispensar o flash da câmera, principalmente se o clique for em frente a um espelho;

Experimente poses diferentes, explore o corpo, e aposte em acessórios como toalhas, travesseiros;

Se inspire: veja outras fotos de homens sem roupa (no Instagram, por exemplo, há fotos com a hashtag #mennude);

Tome cuidado com sua privacidade: se não se sente seguro para tirar foto com rosto aparecendo, mantenha-se protegido. Apesar de muita gente achar que "fotos sem cabeça" são menos atrativas, é possível cobrir o rosto com o próprio celular, com as mãos, ou mesmo tirar fotos apenas de uma parte do seu corpo mais focada ou de costas.

Fontes: Caróu e Ibu Helena, fundadoras da antiga página Xotanista — especializada em nudes masculinos

*Com matéria publicada em 08/05/2020