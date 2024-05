Mãe, ex-adventista e praticante do swing: 'Tive medo de contar aos filhos'

Marina era Adventista do Sétimo Dia antes de experimentar o swing Imagem: Arquivo pessoal

'Falam coisas que não falariam'

Depois da revelação, a dinâmica da família mudou. "Continuamos na mesma casa e somos as mesmas pessoas, mas, pelo fato de termos uma relação aberta, sinto que eles começaram a falar coisas que jamais falariam. Tudo porque tivemos a coragem de seremos honestos com eles."

Antes tive medo, achei que poderiam sair de casa, morar com o avô. Medo de eles sofrerem represálias. E, é claro, é um direito deles, mas tinha esse medo do que poderia acontecer. E ter eles do nosso lado foi um alívio.

Marina Rotty

Marina diz que não sentiu preconceito na família ou no ambiente próximo. "Nunca fomos desrespeitados. A gente até tinha medo que tivesse alguma chacota na escola dos meninos, mas nada aconteceu. Morri de medo de ir à formatura do meu filho mais novo porque não sabia como seria. Entrei no salão tremendo, sentei no último banco e nada aconteceu. Na família, tem um ou outro que fala coisas desrespeitosas, mas nada que não soubéssemos lidar. Acredito que no futuro a gente não vai mais ter de passar por um grande medo de ter de se esconder por querer amar."

Para ela, ainda falta debate no Brasil sobre outras formas de relacionamento. "Tivemos muitos avanços no tema da diversidade sexual, mas se fala ainda muito pouco sobre a relacional. As informações sobre swing estão recheadas de preconceito. É muito voltado para práticas sexuais e não sobre a relação. Quando você entra numa comunidade de swing, o sexo deixa de ser importante. Não estamos pensando em transar com todos, queremos companhia, sermos aceitos na nossa diversidade."