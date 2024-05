Domine o 'botãozinho': o que você precisa saber sobre o poderoso clítoris

Corpo cavernoso

Fica no espaço intermediário entre a glande e os crus clitóris. Quando há estímulo nos crus clitóris, os sinais são percebidos pelo corpo cavernoso e se conectarão com a glande do clitóris. Embora o clitóris seja dividido em partes para ser estudado, não há como estimular uma área sem passar pela outra. É tudo interligado. Dessa forma, qualquer pressão com os dedos ou com a língua acaba gerando estímulos indiretos também no corpo cavernoso.

Glande

É a "cabecinha" do clitóris, a região visível, e deve ser a última parte a ser estimulada, justamente por ser a mais sensível. Toques diretos sobre a glande nem sempre são indicados. Enquanto ele não estiver bem inchado e gorducho, qualquer manipulação pode ser desconfortável e até dolorida para a mulher. O ideal é deixar essa cabecinha para o final, depois que as outras partes estiverem bem irrigadas de sangue e, portanto, sinalizando um ponto alto de excitação.

Importante: movimentos em círculo em volta da glande do clitóris em vez de apertá-lo tende a ser mais gostoso do que o toque diretamente sobre ele. Os movimentos devem ser contínuos e com a mesma pressão suave, para que a excitação seja constante. Para facilitar o deslize com o dedo, um lubrificante à base de água é recomendado, seja na masturbação ou no sexo com o par.

Fontes: Carla Cecarello, psicóloga e sexóloga; Danni Cardillo, sexóloga; e Marlon Mattedi, psicólogo especialista em sexualidade